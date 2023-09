Sinnner-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming ottavi US Open 2023

Jannik Sinner affronterà Sasha Zverev negli ottavi di finale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Tutto secondo pronostico finora in quel di New York. Sin dal momento del sorteggio il maggiore ostacolo verso il possibile quarto di finale contro Alcaraz per Jannik è stato individuato nel tedesco numero 12 del seeding. Un accoppiamento, questo, che fa paura soprattutto perché il tedesco si è aggiudicato tre dei quattro scontri diretti tra i due. Uno di questi proprio in questo torneo e negli ottavi, due anni fa, un secco tre a zero per il tedesco. Era però un altro Zverev e certamente un altro Sinner. L’ex finalista di questo torneo è senza dubbio in crescita dopo il lungo stop in seguito al tremendo infortunio dell’anno passato ed è in piena corsa per un posto alle ATP Finals di Torino.

Sinner e Zverev scenderanno in campo lunedì 4 settembre ad orario ancora da definire. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.