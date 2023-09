Rugby: iniziano i lavori dell’Italia per la World Cup 2023 in Francia

Sono iniziati i labovi della Nazionale Italiana Rugby Maschile in Francia, per l’esordio alla Rugby World Cup 2023 in calendario sabato 9 settembre alle 13 contro la Namibia allo Stade Geoffroy Guichard di Saint Etienne. Doppia seduta di allenamento al lunedì, svolta presso lo Stade Pierre Rajon di Bourgoin-Jallieu con una prima parte della mattinata in palestra e la seconda sul campo con focus sul piano di gioco del prossimo match contro la Namibia. Ecco le parole di Paolo Garbisi in conferenza stampa: “E’ una grande emozione essere qui. Giochiamo tra meno di una settimana la prima partita e siamo molto concentrati sul nostro esordio. E’ importante avere strutture all’altezza come quelle che abbiamo a disposizione. Non cerchiamo scusanti: siamo qui per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo tanta ambizione. Ragioniamo partita per partita, step by step. Ora il nostro focus è solo sulla Namibia e in seguito avremo modo di analizzare le partite seguenti”.

Cos ìinvece il Team Manager della Nazionale, Giovanbattista Venditti: “Il Mondiale è una esperienza di vita. Un momento che rimane nel cuore e nella testa di tutti. Godiamoci questo momento e onoriamo la maglia dell’Italia per il gruppo, per le nostre famiglie e tutto il movimento rugbistico italiano che ci supporta”.