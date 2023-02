Sinner-Wawrinka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2023

Jannik Sinner affronterà Stan Wawrinka nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio. L’azzurro con una partita pazzesca ha fatto fuori dal torneo la testa di serie numero uno del tabellone Stefanos Tsitsipas, ottenendo così la sesta vittoria di fila (una per ritiro) in queste due settimane di incontri giocatori sul veloce indoor europeo. L’altoatesino ha messo in mostra tutti i progressi effettuati nel corso degli ultimi mesi e non vuole fermarsi in questo ottimo inizio di stagione. Tra lui e la semifinale l’ostacolo sarà un veterano del circuito ed un ex campione slam quale Stan Wawrinka. Lo svizzero ha ottenuto due convincenti vittorie ai danni di Bublik e Gasquet, ma certamente il match contro l’azzurro prevede un numero di insidie decisamente più elevate.

Jannik Sinner e Stan Wawrinka scenderanno in campo a Rotterdam venerdì 17 febbraio alle ore 19:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport, che segue la kermesse olandese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro, garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata del primo evento ATP 500 della nuova stagione tennistica.