Sinner-Van De Zandschulp oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2024

Jannik Sinner sfiderà Botic Van De Zandschulp nel primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, torneo in programma sul cemento indoor olandese. Il nostro fenomeno torna in campo a poche settimane dal trionfo australiano e lo fa sulle superficie che conosce meglio, in un torneo che lo ha visto giocare bene lo scorso anno arrivando in finale. Proprio come a Melbourne, l’avversario di primo turno è Botic Van de Zandschulp. Questa volta l’olandese giocherà in casa e senza dubbio proverà a sfruttare un po’ di ruggine dell’azzurro per giocarsela davanti ai suoi tifosi, mentre Jannik vuole proseguire in questo straordinario inizio d’annata in cui è ancora imbattuto.

Sinner e van de Zandschulp scenderanno in campo oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 19:30. La diretta televisiva del torneo di Rotterdam è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo olandese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.