Sinner-van de Zandschulp in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Botic van de Zandschulp al primo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Debutto ostico per il tennista azzurro, che inaugura la sua stagione affrontando un cliente molto scomodo, il quale in determinate condizioni di gioco sa esaltarsi (nel 2021 si spinse fino ai quarti agli US Open). A scendere in campo con i favori del pronostico sarà comunque Sinner, che ha chiuso il 2023 in crescendo ed è apparso molto centrato anche nella prima uscita del nuovo anno al Kooyong Classic, nonostante fosse un’esibizione. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

Sinner e van de Zandschulp scenderanno in campo domenica 14 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match tra Sinner e van de Zandschulp. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.