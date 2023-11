Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego se la vedranno contro Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic nel doppio di Italia-Serbia, match valido per la semifinale della Coppa Davis 2023. Dopo la vittoria decisiva contro gli olandesi Griekspoor/Koolhof, Sinner e Sonego tornano in campo contro la Serbia per cercare di regalare all’Italia il secondo punto e trascinarla in finale. Un compito non facile visto che dall’altra parte della rete ci sarà una coppia insidiosa come quella formata da Djokovic e Lajovic. Gli azzurri potranno tuttavia giocarsi le proprie carte e non partiranno affatto spacciati in partenza. Tra le due coppie non ci sono precedenti.

Le due coppie scenderanno in campo oggi, sabato 25 novembre, come terzo match dalle ore 12:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il confronto sarà visibile anche su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in quest’ultimo caso solamente in differita. Disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go, NOW, RaiPlay e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.