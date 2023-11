Lazio, Sarri: “Non siamo stati all’altezza, tutti responsabili”

“Abbiamo fatto troppo poco, inutile giustificarsi con assenze e con l’errore arbitrale clamoroso perché Gyomber era da espulsione. Rispetto all’anno scorso abbiamo perso qualcosa, il rendimento non è all’altezza e ognuno deve prendersi le sue responsabilità, me compreso perché se nessuno rende è anche colpa mia. Immobile? Ci fa piacere per lui, ma se la squadra si esprime così…Siamo arrivati a tirare troppo raramente, c’è qualcosa che non va“. Così Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta della sua Lazio contro la Salernitana. “Se rientriamo in campo e pensiamo di gestire smettendo di giocare poi è chiaro che si rischia di perdere. Preoccupato? Spero che la Champions sia un’altra storia, a volte fa miracoli, ma mi preoccupa la mentalità di una squadra che fatica a ritrovarsi”, prosegue il tecnico laziale. Infine una battuta su Zaccagni: “Ha un un problema all’anca, non è muscolare. Farà accertamenti e vedremo cosa è successo“.