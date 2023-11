LIVE – Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic 6-3 2-2, semifinale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic, match di doppio di Italia-Serbia nella semifinale della Coppa Davis 2023. Toccherà ancora a Jannik e Lorenzo tentare di regalare agli azzurri il punto decisivo per proseguire il proprio cammino a Malaga e staccare il pass per la finale. I due azzurri dovranno vedersela contro la coppia serba formata da Novak Djokovic e Dusan Lajovic. Match che si prospetta equilibrato e in cui tutto può accadere: fondamentale, inutile anche dirlo, l’aspetto psicologico visto l’elevata posta in palio. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match di Coppa Davis 2023 tra le due coppie di doppio, pianificate come terzo incontro a partire dalle ore 12.00.

COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV

IL CALENDARIO

I RISULTATI

IL REGOLAMENTO

TABELLONE SEMIFINALI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE SINNER/SONEGO-DJOKOVIC/KECMANOVIC 6-3 2-2



SECONDO SET – Contro break Djokovic/Kecmanovic! Feriti nell’orgoglio, i serbi reagiscono ma solo grazie a due magie di Nole. Non cambia però l’inerzia visto che – al momento – l’Italia è ancora superiore, e anche in maniera piuttosto netta. 2-2

SECONDO SET – BREAK SINNER/SONEGO. L’errore fatale lo commette Djokovic a rete. Italia sempre più vicina a una finale meritata, Serbia tramortita. 2-1

SECONDO SET – Kecmanovic sembra non azzeccarne una. Sicuramente pesa la pressione di giocare al fianco di Djokovic, ma anche il fatto che gli azzurri tirino sempre su di lui. 1-1

SECONDO SET – Game relativamente facile per i serbi in avvio di frazione. 0-1

PRIMO SET ITALIA! Con l’ace, Sinner chiude il parziale. 6-3 in 35 minuti di gioco. Degli azzurri semplicemente dominanti intravedono la finale. Serbia chiamata al miracolo.

PRIMO SET – La Serbia approfitta delle palle nuove e prolunga il set. Sinner servirà per chiuderlo sul 5-3.

PRIMO SET – Sonego è costretto ai vantaggi, ma serve una quantità spropositata di prime e se la cava. L’Italia consolida il break, 5-2

PRIMO SET – BREAK SINNER/SONEGO. Disastroso a rete Kecmanovic. Gli azzurri ottengono quattro punti di fila e strappano la battuta alla Serbia. 4-2

PRIMO SET – Tutto facile per l’Italia. Sinner e Sonego dimostrano un affiatamento notevole, 3-2

PRIMO SET – Game molto solido per Kecmanovic. Regna l’equilibrio, 2-2

PRIMO SET – Anche Sonego tiene la battuta. Italia avanti 2-1.

PRIMO SET – Prime difficoltà per la Serbia, soprattutto con Kecmanovic a rete. Djokovic però ci mette una pezza grazie al servizio. 1-1

PRIMO SET – L’Italia parte benissimo. Turno di servizio a zero, 1-0

PRIMO SET – Si parte, buon divertimento!

18.24 – Sinner/Sonego hanno vinto il sorteggio, scegliendo di servire.

18.22 – Sarà l’esperto James Keothavong l’arbitro del match.

18.20 – Le due coppie fanno il loro ingresso in campo.

18.10 – Le due novità rispetto alla vigilia sono la presenza di Jannik Sinner (che prenderà il posto dell’annunciato Bolelli) e Miomir Kecmanovic (che giocherà al fianco di Nole invece di Lajovic).

18.00 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del doppio Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic. Appuntamento alle ore 18.25