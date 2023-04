Sinner-Schwartzman in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

Jannik Sinner sfiderà Diego Schwartzman nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Dopo aver potuto usufruire di un bye nel primo round, l’azzurro è pronto a fare il suo esordio anche in terra catalana, per dar seguito alla semifinale di Barcellona e abituarsi sempre più al rosso europeo. Per la seconda volta in una settimana Jannik si troverà dall’altro lato della rete l’argentino ex top-10, che prova ad uscire da un periodo fortemente negativo. A Monte Carlo non c’è stata storia, con un Sinner dominante e Schwartzman che ha deciso di optare per il ritiro nel corso del secondo parziale. L’argentino è poi andato a Barcellona, dove ha vinto facile sul cinese Yibin Wu al primo turno.

Sinner e Schwartzman scenderanno in campo mercoledì 19 aprile ad orario ancora non definito. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista argentino, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.