Ciclismo, Parigi-Roubaix 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno della Parigi-Roubaix 2023, la Classica dell'”Inferno del Nord” giunta all’edizione numero 120 della sua leggendaria storia. Tantissima attesa per i 256,6 chilometri che porteranno i corridori da Compiégne al velodromo di Roubaix, dopo 29 settori di pavè tra cui spiccano come sempre la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pevèle e il Carrefour de l’Arbre. Filippo Ganna cercherà l’impresa, ma dovrà vedersela con il trio delle meraviglie composto da Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. Insomma, uno spettacolo davvero da non perdere nel giorno di Pasqua.

SEGUI IL LIVE

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della corsa è fissata alle ore 11:10 con la fase di trasferimento, mentre il via reale ed effettivo è previsto per le 11:25. L’arrivo al velodromo di Roubaix è stato programmato tra le 17:00 e le 17:40 in base a quella che sarà la media oraria del gruppo. La Parigi-Roubaix 2023 sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport 1 a partire già dalle 10:30 con gli studi di approfondimento, oltre che in diretta streaming tramite Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Sky Go, Dazn, Now Tv. La diretta tv in chiaro sarà su RaiSport dalle 13:00 alle 16:00, per poi spostarsi su Rai2 con la diretta streaming sempre su RaiPlay. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, highlights, pagelle e molto altro ancora.