Sinner-Polmans in tv: data, orario, canale e diretta streaming Kooyong Classic 2024

Jannik Sinner affronterà Marc Polmans nel Kooyong Classic 2024, torneo d’esibizione in programma sul cemento australiano. La stagione del tennista azzurro, che ha scelto di non giocare alcun torneo ufficiale prima dell’Australian Open, partirà dal consueto evento d’esibizione di scena nella terra dei canguri. Sinner debutterà contro il beniamino di casa Polmans, numero 156 del mondo con un best ranking di numero 116. In un match normale tra i due non ci sarebbe partita, ma in un torneo del genere il risultato passa in secondo piano: ciò che contano sono le sensazioni, il feeling con la palla e le condizioni fisiche alla vigilia di un torneo importante come lo slam di Melbourne. Entrambi vorranno comunque fare bella figura perciò non prenderanno l’impegno sottogamba.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Sinner e Polmans scenderanno in campo mercoledì 10 gennaio non prima dell’01.00 italiana (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Sinner e Polmans garantendo ai propri lettori una news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.