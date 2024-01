Sonego-Korda stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 2024

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Sebastian Korda nel secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide 2024, torneo di scena sul cemento outdoor della città australiana. Il torinese ha debuttato annullando due match point contro il tedesco Yannick Hanfmann, battuto in rimonta al tie-break del terzo e decisivo set. Ora la collisione con il giovane a stelle e strisce, terza testa di serie della manifestazione e beneficiario di un bye all’esordio.

La partita si preannuncia alla pari, con Sonego che conduce addirittura per 3-1 il bilancio degli scontri diretti. Tutte e tre le vittorie dell’allievo di Gipo Arbino, inoltre, sono arrivate nelle condizioni predilette dal gioco dello statunitense, quelle veloci. In palio per Sonego c’è l’accesso ai quarti di finale. Qui eventualmente si troverebbe di fronte uno tra il russo Alexander Shevchenko oppure la wild card australiana Christopher O’Connell.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Korda scenderanno in campo nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sullo Show Court 1. Prima di loro il confronto tra l’altro azzurro Matteo Arnaldi e il cileno Nicolas Jarry. Questi daranno avvio alle ostilità a partire dalle ore 01.30 italiane (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Il torneo, inoltre, avrà due canali dedicati ovvero Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento), e una diretta in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre e 156 di Sky). Infine, anche Sportface.it seguirà il secondo impegno nel torneo di Matteo Arnaldi, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.