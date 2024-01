Arnaldi-Jarry stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Nicolas Jarry nel secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide 2024, torneo di scena sul cemento outdoor della città australiana. L’azzurro è reduce dalla facile vittoria conquistata ai danni del lucky loser spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Il ventottenne cileno, invece, ha potuto usufruire di un bye all’esordio essendo accreditato della seconda testa di serie. I due si sono incontrati lo scorso fine settembre agli ottavi di finale sul veloce dell’ATP 500 di Pechino, con il bombardiere sudamericano che si è imposto dopo tre ore di battaglia. Arnaldi, non a caso, partirà sfavorito ma di poco secondo le quote dei bookmakers. Il giovane sanremese punta ad accedere al secondo quarto di finale consecutivo dopo quello raggiunto la settimana scorsa a Brisbane. Eventualmente si troverebbe di fronte uno tra il serbo Dusan Lajovic oppure il ceco Jiri Lehecka, settima testa di serie della manifestazione.

Arnaldi e Jarry scenderanno in campo nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio. I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sullo Show Court 1 con inizio fissato alle ore 01.30 italiane (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà due canali dedicati ovvero Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento), e una diretta in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre e 156 di Sky). Infine, anche Sportface.it seguirà il secondo impegno nel torneo di Matteo Arnaldi, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.