Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nella semifinale delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor). Il numero uno d’Italia ritrova sulla sua strada il russo dopo averlo battuto di recente in finale a Pechino e Vienna. Stavolta in palio non c’è un titolo ma l’accesso all’atto conclusivo dell’evento contro il vincente di Alcaraz-Djokovic. Sinner è l’unico giocatore finora imbattuto, dato che ha vinto tutte e tre le partite nel round robin, e scenderà in campo con grande consapevolezza e fiducia. Guai però a sottovalutare Medvedev, che pur avendo perso le ultime due sfide conduce 6-2 nei precedenti. Inoltre, la sconfitta contro Alcaraz lascia il tempo che trova visto che era già aritmeticamente qualificato, seppur non certo del primo posto.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo sabato 18 novembre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del Master di fine anno e monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). I telespettatori, inoltre, potranno seguire la partita in chiaro su Rai 2. Garantita anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuitamente su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Sinner e Medvedev in terra piemontese attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, infine, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.