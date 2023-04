Sinner-Medvedev, finale Masters 1000 Miami: programma e telecronisti Sky

Domenica 2 aprile, ore 19:00. Jannik Sinner dopo aver sconfitto il numero uno del mondo Carlos Alcaraz va a caccia del suo primo titolo Masters 1000 della carriera a Miami. Tra lui e il trofeo di vincitore c’è Daniil Medvedev, che è avanti cinque a zero nei precedenti scontri diretti. Il match, come d’altronde tutto il torneo – andrà in onda su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Disponibile anche uno studio pre-partita a partire dalle ore 18:30, mentre i due commentatori saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci.