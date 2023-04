F1 GP Australia 2023, risultati e ordine di arrivo: vince Verstappen, Ferrari fuori dai punti

I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Australia 2023, terzo appuntamento del mondiale F1. Seconda vittoria stagionale per Max Verstappen e terza per la Red Bull, in una gara molto movimentata e caratterizzata da ben quattro Safety Car (di cui una Virtual) e due bandiere rosse. Dopo i ritiri nell’ordine di Leclerc, Albon, Russell e Magnussen, i piloti si sono ritrovati a ripartire da fermi al 56° giro, con i soli ultimi due giri da completare. Tutto quanto era successo in precedenza (tra cui l’enorme vantaggio di Verstappen sugli inseguitori) è stato dunque vanificato e di fatto si è ripartiti da zero. Tuttavia, pochi istanti dopo questa ripartenza si è verificato un clamoroso patatrac, con incidenti a ripetizione e un’inevitabile bandiera rossa. La classifica è stata dunque congelata, ma i piloti sono comunque tornati in pista per un ultimo giro, in cui però non era consentito superare. La vittoria è andata dunque a Max Verstappen, che ha preceduto Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Cinque secondi di penalità per Carlos Sainz, che scivola addirittura in dodicesima posizione. Di seguito ecco l’ordine di arrivo completo sulla pista di Melbourne.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE DI ARRIVO GP AUSTRALIA 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Perez (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Nico Hulkenberg (Haas) Oscar Piastri (McLaren) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Carlos Sainz (Ferrari)

RITIRATI