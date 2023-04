Sinner-Medvedev oggi in tv in chiaro? Orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 di Miami, torneo in programma dal 22 marzo al 2 aprile.

A distanza di poche settimane dalla finale di Rotterdam, i due si contendono un altro trofeo, anche se ben più importante. L’altoatesino spera di sconfiggere per la prima volta in carriera l’ex numero uno al mondo e conquistare un titolo che gli è scappato due anni fa nella finale persa contro Hurkacz. Senza dubbio a livello di caratteristiche è un match up che a Medvedev piace molto e arriverà a questo appuntamento anche ben più riposato, viste le 3 ore di gioco ad altissima intensità che hanno visto Sinner protagonista contro Alcaraz in semifinale. Ma è una finale ed entrambi daranno il massimo. In palio un titolo molto prestigioso in Florida, oltre che punti fondamentali in ottica ranking Atp.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo domenica 2 aprile sullo Stadium alle ore 19:00 italiane.

Sarà disponibile anche una live streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati) e NOW. SuperTennis, inoltre, proporrà la differita integrale del match più emozionante del giorno. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il quarto di finale tra Sinner e Medvedev. Il nostro sito garantirà una diretta testuale ai propri lettori e li accompagnerà attraverso news, approfondimenti ed highlights per tutta la durata del torneo.