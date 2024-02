Sinner-Griekspoor in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2024

Jannik Sinner sfiderà Tallon Griekspoor nella semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, torneo in programma sul cemento indoor olandese. Per il secondo anno di fila, saranno il numero uno d’Italia e il beniamino di casa a contendersi un posto nell’atto conclusivo. Ovviamente ad essere più contento è Sinner, che dodici mesi fa ebbe la meglio in due set (tirati) e nel finale di 2023 ha trionfato anche in Coppa Davis. Inevitabile, dunque, che a scendere in campo con i favori del pronostico sia Sinner, il quale in caso di vittoria si garantirebbe anche il best ranking di numero tre (mai riuscito a nessun italiano nella storia).

Sinner e Griekspoor scenderanno in campo sabato 17 febbraio, non prima delle ore 19:30 sul Centre Court. La diretta televisiva del torneo di Rotterdam è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo olandese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.