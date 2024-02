Nella partita tra Ascoli e Cremonese, valida per la venticinquesima giornata di Serie B 2023/24, non vengono registrate reti. Il via della partita viene compromesso da un banco di nebbia, che rimanda il fischio di inizio di dieci minuti. L’incontro si svolge poi regolarmente nonostante la visibilità limitata e le squadre lasciano il campo con un punto a testa.