Sinner-Fils in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2023

Jannik Sinner affronterà Arthur Fils al secondo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia 2023, in programma dal 20 al 26 febbraio in Francia. Dodici giorni dopo il confronto di Montpellier, tornano a incrociarsi le strade dei due giovani talenti, determinati a raggiungere i quarti di finale nell’evento transalpino. Per Sinner si tratta dell’esordio assoluto nel torneo, avendo usufruito di un bye al primo turno in quanto seconda testa di serie, e dunque del primo match dalla finale di Rotterdam persa contro Medvedev. Fils ha invece sconfitto all’esordio il russo Safiullin, confermando i grandi progressi fatti di recente. Jannik partirà ovviamente favorito, ma dovrà prestare molta attenzione all’avversario. Quest’ultimo l’aveva già impensierito a Montpellier, andando vicinissimo a conquistare il primo set, e vorrà assolutamente prendersi la rivincita.

Sinner e Fils scenderanno in campo giovedì 23 febbraio sul Central, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà questa sfida di semifinale, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.