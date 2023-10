Sinner-Dimitrov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Dopo il complicato esordio contro Evans, l’azzurro si è riscattato triturando Nishioka per 6-2 6-0. Sulla sua strada ora il bulgaro Dimitrov, che ha ottenuto un’importante vittoria contro Rune, terza forza del seeding. 1-1 i precedenti tra i due, anche se nella sfida andata in scena a Miami quest’anno Sinner si è imposto con un comodo 6-3 6-4. Vietato sottovalutare l’impegno, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jannik, il quale già pregusta una semifinale contro Carlos Alcaraz.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Dimitrov scenderanno in campo lunedì 2 ottobre, come quinto e ultimo match sul Campo Diamond non prima delle ore 15.00 (le 21 locali). La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.