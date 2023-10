Sassuolo-Monza oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Sassuolo e Monza, valevole per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Galvanizzata dai prestigiosi successi ai danni di Juventus e Inter, la squadra di Dionisi non ha intenzione di fermarsi, anzi va a caccia di altri tre punti per continuare a sognare. Obiettivo vittoria anche per il Monza, che non ha iniziato male la stagione ma ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto e cerca una scossa. La sfida è in programma oggi, lunedì 2 ottobre alle ore 18:30 al Mapei Stadium. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.