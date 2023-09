Borussia Dortmund-Milan in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Borussia Dortmund e Milan, valida per il secondo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Dopo il pareggio casalingo arrivato contro il Newcastle di Tonali alla prima giornata, gli uomini di Pioli continuano ancora a cercare la prima vittoria. Gli inglesi invece vengono dalla sconfitta del Parc des Princes, contro il Psg, per 2-0. La sfida è in programma mercoledì 4 ottobre alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. Diretta esclusiva su Amazon Prime Video