Sinner-Cressy oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Montpellier 2023

Jannik Sinner affronterà Maxime Cressy nella finale del torneo Atp 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor). Prima finale dell’anno per l’azzurro, tornato nell’atto conclusivo di un evento Atp dalla scorsa estate, quando s’impose a Umago. Jannik ha esordito direttamente ai quarti di finale, venerdì, battendo prima Lorenzo Sonego nel derby e poi in semifinale il giovane beniamino di casa Arthur Fils. A separarlo dal titolo c’è l’americano Cressy, giocatore in gran forma e reduce da una prestigiosa vittoria ai danni di Holger Rune, prima forza del seeding. Lo statunitense potrebbe accusare la fatica, avendo giocato anche il doppio dopo le oltre 2h30′ in semifinale, ma resta molto pericoloso e soprattutto scomodo da affrontare. Sinner ha vinto l’unico precedente, nel 2019 nel Challenger di Lexington, e scenderà in campo con i favori del pronostico.

Jannik Sinner e Maxime Cressy scenderanno in campo oggi (domenica 12 febbraio) sul Court Patrice Dominguez con inizio fissato non prima delle ore 15:00. La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport. Quest’ultimo monitora il torneo attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW. Anche Sportface.it monitorerà il match di finale tra Sinner e Cressy garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.