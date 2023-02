LIVE – Sinner-Cressy, finale Atp Montpellier 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Cressy, incontro valevole per la semifinale del torneo Atp 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor). Dopo aver battuto Sonego e Fils, il tennista azzurro tenterà di sconfiggere anche lo statunitense Cressy per mettere le mani sul titolo francese. Impegno tutt’altro che semplice per il classe 2001, opposto a un giocatore con un gioco molto singolare e difficile da contrastare. Ne sa qualcosa Holger Rune, sconfitto in semifinale al tie-break del terzo set dopo una partita molto sofferta, specialmente in risposta. Sinner partirà comunque favorito e ha anche vinto l’unico precedente, nel Challenger di Lexington nel 2019. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 15:00 sul Court Patrice Dominguez.

COME SEGUIRE IN TV SINNER-CRESSY

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SINNER-CRESSY