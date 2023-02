Milleproroghe, fonti vicine alla Lega Serie A: “Emendamento diritti tv darebbe valore al calcio”

La Serie A promuove l’emendamento al Milleproroghe che riguarda i diritti tv del calcio. All’ANSA fonti vicine alla Lega spiegano che, “come concordano molti presidenti di serie A, è uno strumento, non automatico, che tuttavia permette di aggiungere un’ulteriore opzione per estrarre il massimo valore dal calcio italiano anche in vista del prossimo bando per il rinnovo dei diritti della serie A”. L’emendamento avrebbe allungato i contratti per i diritti tv attualmente in essere con DAZN e Sky fino alla stagione 2025-26.