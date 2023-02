Sinner-Bonzi domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2023

Jannik Sinner affronterà Benjamin Bonzi nel primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio. Posto in bacheca il settimo titolo ATP della sua carriera, l’altoatesino si sposta in Olanda per una nuova settimana in cui andrà a caccia di un risultato pesante in ottica classifica. Jannik non ha giocato molto a Montpellier, solamente tre partite e tutte chiuse in due set, quindi non dovrebbe accusare stanchezza in questo primo round contro il tennista transalpino. Un buon giocatore sulle superfici veloci, ma di quelli che in teoria non dovrebbe impensierire il nostro rappresentante.

Jannik Sinner e Benjamin Bonzi scenderanno in campo domani, mercoledì 15 febbraio. Ancora non è noto l’ordine di gioco per la giornata in questione. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport, che segue la kermesse olandese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro, garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata del primo evento ATP 500 della nuova stagione tennistica.