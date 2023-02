Sport in tv oggi, martedì 14 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di martedì 14 febbraio 2023. Sarà un San Valentino all’insegna dello sport visto che torna la Champions League, con Milan-Tottenham e Psg-Bayern, e proseguono i Mondiali degli sport invernali: a Courchevel/Meribel per lo sci alpino e a Oberhof per il biathlon. Spicca anche la presentazione della nuova Ferrari, senza dimenticare i tornei di tennis sparsi per il globo. Di seguito il palinsesto completo.