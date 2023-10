Sinner-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Pechino 2023

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma sul cemento cinese. Una delle rivalità destinate a caratterizzare il prossimo decennio tennistico si arricchisce di un nuovo capitolo. Sinner e Alcaraz si affronteranno per la settima volta in carriera e per la terza nel 2023 (dopo Indian Wells e Miami), curiosamente sempre in semifinale. Lo spagnolo ha vinto in due set tutti e tre i match giocati a Pechino, liquidando con grande facilità Hanfmann, Musetti e Ruud. Più impegnativo il percorso di Sinner, approdato comunque con merito al penultimo atto del torneo grazie ai successi ai danni di Evans, Nishioka e Dimitrov.

A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente Alcaraz, ma il bilancio dei precedenti tra i due è di 3-3, perciò guai a dare per spacciato l’azzurro. Per Jannik inoltre la posta in palio sarà ben più alta dell’accesso in finale poiché, in caso di vittoria, farebbe il suo debutto assoluto tra i primi quattro del mondo.

Sinner e Alcaraz scenderanno in campo martedì 3 ottobre, come quarto match sul Campo Lotus non prima delle ore 13.30 (le 19.30 locali). La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Sinner e Alcaraz garantendo ai propri lettori una diretta testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.