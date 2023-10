Ciclismo, Tre Valli Varesine 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Tutto pronto oggi per la Tre Valli Varesine 2023, terza e ultima prova del Trittico Lombardo e prova generale a pochi giorni dal Giro di Lombardia. I corridori affronteranno 196,5 chilometri da Busto Arsizio a Varese, con un doppio circuito piuttosto impegnativo che vedrà probabilmente nello strappo di Via Sacco il suo punto decisivo. Tanti i big attesi al via, su tutti Primoz Roglic e Tadej Pogacar: i due sloveni si sono dati battaglia al Giro dell’Emilia, vinto da Roglic su Pogacar, e adesso cercheranno conferme verso l’ultima Monumento della stagione.

PERCORSO E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La Tre Valli Varesine 2023 prenderà il via da Busto Arsizio alle ore 12:00 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo in Via Sacco è invece stato programmato in un orario compreso tra le 16:35 e le 17:10, in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport a partire dalle 14:00, con la diretta streaming che sarà disponibile su RaiPlay sempre dalle 14:00 e dalle 15:00 anche su Eurosport.it, Dazn e Discovery+. Sportface vi terrà aggiornati con classifiche, dichiarazioni e tanto altro ancora.