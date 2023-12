Volley femminile, Serie A1: Milano vince su Firenze e conquista il secondo posto in classifica

Nella serata del 17 dicembre, vanno in scena diverse partite valide per il campionato femminile di Serie A1. Milano vince su Firenze e scala la classifica, raggiungendo il secondo posto. In campo anche Pinerolo contro Conegliano, Chieri che ha sfidato Cuneo e Busto Arsizio contro Trentino.

La partita tra Firenze e Milano si presenta come una gara intensa ed equilibrata. Le due formazioni proseguono punto a punto per gran parte del set di apertura del match, con le milanesi che sul finale riescono ad avere la meglio. Le ospiti, dunque, conquistano un piccolo vantaggio nelle ultime battute e concludono il parziale avanti per 19-25. Nel secondo set, il gioco si fa ancora più intenso, con la squadra di casa che tiene testa alle avversarie nella prima metà. Nella seconda parte di set, Milano si porta in vantaggio, senza però riuscire a prendere il largo. Il parziale numero due, finisce 22-25 in favore delle ospiti. Il terzo set si dimostra quello decisivo, con le milanesi che conquistano il vantaggio dopo i primi punti combattuti. Le padrone di casa restano all’inseguimento, senza mollare la presa se non sul finale. La formazione ospite mette la palla a terra sul 20-24, vincendo così la partita per 0-3.

In contemporanea, Pinerolo incontra Conegliano in una lunga e combattuta partita. La formazione ospite ha la meglio nel primo set, anche se il vantaggio è ridotto a soli quattro punti e il tabellone segna 21-25. Pinerolo non si arrende e risponde durante il secondo parziale, che si dimostra lungo e complesso per entrambe le squadre. Sul finale, le padrone di casa si portano in vantaggio e concludono il set 26-24. Il terzo set va nuovamente in mano a Conegliano, che ha nettamente la meglio sulle avversarie. Pinerolo è in difficoltà e non riesce a rispondere agli attacchi avversari, con il parziale che termina 14-25. La formazione casalinga riesce a riprendersi nel quarto parziale e porta la partita al tie break, chiudendo il quarto set avanti per 25-23. Sul finale, le due squadre lottano per ogni punto, ma a spuntarla è Conegliano che vince 13-15.

Poche ore più tardi scendono in campo anche Chieri e Cuneo, partita finita 3-1. Il primo set va ai padroni di casa, che conquistano un buon vantaggio e vincono 25-18. Nel secondo parziale, la storia si ripete, o quasi. Cuneo insegue e non riesce a tener testa a Chieri, che infine ha la meglio per 25-19. Il terzo set vede invece Cuneo protagonista e di gran lunga superiore ai padroni di casa, tanto da conquistare il parziale per 17-25 e allungare la partita di un altro set. Il quarto si dimostra essere l’ultimo set, vinto da Chieri per 26-24 dopo una lunga battaglia con la formazione avversaria. Infine, si incontrano anche Busto Arsizio e Trentino, con i padroni di casa che ne escono vincitori per 3-0. Il primo set termina 25-23, con Trentino ad inseguire a breve distanza. Le condizioni degli ospiti peggiorano nei due set successivi, con il secondo parziale perso per 25-14 e infine il terzo ed ultimo set, vinto da Busto Arsizio per 25-19.

