Short track, Fisg risponde a Fontana: “Le medaglie sono importanti, ma mai più del rispetto”

Terremoto nel mondo dello short track. Dopo le dichiarazioni di Arianna Fontana, che nei propri profili social ha attaccato la Federazione lasciando trapelare la possibilità di lasciare l’Italia e gareggiare con gli Usa alle Olimpiadi di Milano-Cortina, è arrivata la risposta della Fisg. “Le medaglie sono e restano importanti, ma non lo saranno mai più del rispetto, dell’educazione, della professionalità e della correttezza” si legge nella nota ufficiale.

“La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio esprime stupore e rammarico per le gravi esternazioni espresse in data odierna da Arianna Fontana sui propri profili social. Dichiarazioni riportate, una volta di più, senza che ne fosse dato avviso e il cui contenuto per nulla giova alla ricerca di una soluzione comune e condivisa per il prossimo futuro in avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026″ scrive la Fisg, che “da ora in avanti non tollererà ulteriori accuse, avvertimenti o intimidazioni da parte di Fontana. L’interesse federale, come già espresso dal Presidente Gios a Pechino in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, è la tutela e la salvaguardia del lavoro di un’intera Nazionale e di un intero movimento, che verranno sempre prima degli interessi di un singolo atleta, per quanto vincente”.