Caso Skriniar, Sneijder: “Situazione da tenere sotto controllo, soprattutto fuori dal campo”

Tra i temi affrontati da Wesley Sneijder dopo il sorteggio delle Final Four di Nations League, c’è anche il caso Skriniar. Espulso contro l’Empoli e al centro di una spinosa vicenda di mercato, a metà tra Inter e Psg, il difensore slovacco non sta vivendo un momento facile. “È difficile tenere sotto controllo la situazione, specialmente fuori dal campo: per questo serve un buon management – ha spiegato l’olandese – In questo momento della stagione è impossibile che un giocatore dica di voler andare via. L’Inter ha un’ottima squadra, perciò questo non è un problema, ma potrebbero essercene altri. Deve esserci una persona che dica ‘Ora basta, pensiamo a giocare un bel calcio e vincere’“.