Buone notizie in casa Milan. Il presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni, ha comunicato che “Mike Maignan torna per la Champions League“ a margine della presentazione di un libro sul club rossonero nella sala Aldo Moro di Montecitorio. Il francese sarà dunque presente per gli ottavi di finale contro il Tottenham, in programma il 14 febbraio a San Siro.