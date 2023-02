Short track, Coppa del Mondo: staffetta mista azzurra d’oro a Dresda, sul podio Sighel nei 1500

Seconda giornata di gare a Dresda, dove è in corso l’appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di short track. E la scena se la prende a sorpresa la staffetta mista azzurra che conquista l’oro nei 2000 metri davanti ai favoriti sudcoreani. Thomas Nadalini, Arianna Valcepina e Pietro ed Arianna Sighel compiono un’autentica impresa e con il crono di 2:39.388 salgono sul gradino più alto del podio precedendo la già citata squadra asiatica e quella olandese.

In precedenza Pietro Sighel aveva conquistato il suo primo podio nei 1500 metri dopo i due ottenuti sui 500. L’azzurro – che chiude in 2:28.401 – compie una meravigliosa rimonta nella finale odierna e riesce a raggiungere la seconda piazza, arrendendosi solamente al coreano June Seo Lee, primo in 2:28.291. Sulla stessa distanza, nella prova femminile non è riuscita l’impresa ad Arianna Valcepina, che è ottava all’arrivo nella gara che ha visto un altro trionfo sudcoreano, quello di Minjeong Choi. Nessuno dei nostri era invece riuscito conquistare l’accesso alle semifinali e poi ovviamente alle finali dei 1000, che hanno visto imporsi Suzanne Schulting al femminile e Ji Won Park al maschile.