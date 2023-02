Roma-Empoli 2-0, Abraham: “Importante tornare a segnare in casa”

“Per me era importante tornare a segnare all’Olimpico. Non vedevo l’ora di sbloccarmi e spero di continuare a fare gol in casa. Dybala è un giocatore speciale, è bello condividere con lui assist e gol”. Lo ha detto a Dazn l’attaccante della Roma Tammy Abraham dopo la vittoria (con suo gol) contro l’Empoli per 2-0. L’attaccante non andava a segno all’Olimpico in campionato dal derby del 20 marzo 2022 contro la Lazio. Ora arriva un sigillo importante dopo l’eliminazione in Coppa Italia: “Ci tenevamo a fare un’ottima prestazione. Dobbiamo continuare così. Il sogno è sempre di vincere un trofeo, lotteremo fino alla fine per l’Europa League”, ha concluso.