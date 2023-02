Spal: squadra in silenzio stampa dopo la sconfitta col Bari, attesa per l’arrivo di Tacopina in città

Silenzio stampa per la Spal dopo la sconfitta casalinga con il Bari per 3-4. Questa è la decisione annunciata dal dg Andrea Gazzoli nel post-partita. Dopo il match infatti nessun tesserato ha parlato, nemmeno l’allenatore Daniele De Rossi. La prossima settimana, direttamente da New York, arriverà il presidente spallino Joe Tacopina. Nessuna decisione importante è attesa, come un ritiro o il licenziamento di Daniele De Rossi, ma ci attende comunque una forte scossa all’ambiente. Quest’anno sono arrivate solo due vittorie, di cui l’ultima, il 22 ottobre contro il Cosenza per 5-0.