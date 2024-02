LIVE – Irlanda-Italia 29-0: Sei Nazioni 2024 rugby maschile in DIRETTA

La diretta testuale live di Irlanda-Italia, partita valevole per il primo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby maschile. Gli uomini di Andy Farrell, dopo la bella vittoria in Francia, scendono sul campo di casa per conquistare un altro successo e allungare in vetta alla classifica. Gli azzurri di Kieran Crowley, reduci dalla sconfitta contro l’Inghilterra, vanno a caccia di un’altra grande prestazione per mettere in difficoltà la forte compagine irlandese. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di domenica 11 febbraio sul campo dell’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Irlanda-Italia del Sei Nazioni 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

IRLANDA – ITALIA 36-0

__________________________________________________________

FISCHIO FINALE

78′ – Arriva questa volta la trasformazione: 36-0

77 – Sesta mesta dei padroni di casa con Calvin Nash: 34-0

75′ – Irlanda ancora nei 22 dell’Italia quando mancano 5′ alla fine.

70′ – Altra touche irlandese. Di fatto l’Italia non ha sostanzialmente mai l’ovale tra le mani.

64′ – Prosegue, invece, la difficile giornata di Crowley con i piazzati. Terza trasformazione mancata: 29-0.

63′ – Alla fine la quinta meta arriva. La mette a segno Lowe.

57′ – Annullata la quinta meta irlandese. Si resta sul 24-0.

56′ – C’è il controllo al video.

55′ – Quinta meta dell’Irlanda dopo ben 23 fasi offensive.

53′ – Continua la pressione dei padroni di casa.

52′ – Non a segno la trasformazione di Crowley.

50′ – Meta Irlanda, la seconda di Sheehan. Boato del pubblico, che festeggia il punto di bonus offensivo.

44′ – Tiene la mischia azzurra.

43′ – Dolorosa botta al costato per Ruzza, che prova a stringere i denti e restare in campo.

41′ – Ricomincia il match.

TERMINA IL PRIMO TEMPO

38′ – A segno la trasformazione: 19-0

37′ – E alla fine Jack Conan entra in area di meta: 17-0

36′ – Dalla touche parte l’avanzamento dell’Irlanda che è a pochi metri da un’altra metò.

35′ – Punizione Irlanda che va per la touche.

32′ – Itarugby che ora fatica a manovrare in attacco.

25′ – Questa volta va a segno la trasformazione di Crowley: 12-0

23′ – Arriva la seconda meta irlandese con Sheehan dopo un paio di passaggi di ottima fattura che tagliano in due la difesa azzurra: 10-0.

19′ – Mal calibrato il calcio passaggio di Capuozzo.

17′ – Italia che entra nei 22m.

15′ – Determinante palla recuperata dagli Azzurri. Un break fondamentale per respirare un po’.

13′ – Fuorigioco e l’Italia qui si salva. Si resta sul 5-0 Irlanda.

11′ – Touche in favore dell’Irlanda, che si avvicina di nuovo all’area di meta azzurra.

9′ – Ancora il vento a condizionare il calcio. Non va a segno la trasformazione: 5-0

7′ – Trova il varco l’Irlanda e va in meta. Crowley: 5-0

7′ – Ora l’Irlanda inizia ad applicare pressione sulla difesa azzurra.

5′ – Garbisi prova ad andare per i pali, ma il vento disturba la traiettoria. Nona rrivano i tre punti.

4′ – Fallo di Henshaw e punizione per l’Italia.

2′ – E’ l’Italia che prova a gestire l’ovale in queste primissime fasi del match.

1′ – Si parte!

15:58 – In corso gli Inni nazionali!

15:55 – Buonasera, amici di Sportface. Secondo appuntamento nel Sei Nazioni per l’Italrugby, chiamata all’impegno più duro, quello contro l’Irlanda e per giunta fuori casa.