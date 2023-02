Short track, Coppa del Mondo Dresda 2023: prima giornata in chiaroscuro per la spedizione azzurra

A Dresda ha preso il via un nuovo fine settimana di Coppa del Mondo di short track, con i dodici azzurri convocati impegnati nelle varie fasi eliminatorie. Nei 1000 metri uomini conquista l’accesso diretto ai quarti di finale Luca Spechenhauser, secondo all’arrivo della sua batteria di qualificazione; tramite i ripescaggi avanza anche Thomas Nadalini, mentre è stato eliminato Andrea Cassinelli. Sempre sulla stessa distanza, ma dal femminile, non arrivano invece buone notizie: Chiara Betti, Elisa Confortola e Gloria Ioratti non sono riuscite ad ottenere l’accesso ai quarti di finale.

Arianna Valcepina, Chiara Betti e Arianna Sighel conquistano un posto nelle semifinali dei 1500 femminili. Risultato che non riescono invece a raggiungere Elisa Confortola, Martina Valcepina e Gloria Ioratti. Tra gli uomini – sulla medesima distanza – avanti Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Tommaso Dotti; out

Sulla distanza dei 500 metri ottengono il pass per le semifinali Martina ed Arianna Valcepina, mentre va fuori Arianna Sighel. In questo caso le cattive notizie arrivano dagli uomini, con il campione d’Europa Pietro Sighel costretto ai ripescaggi così come gli altri due azzurri Antonioli e Nadalini.

Ottiene l’accesso alle semifinali la staffetta mista sui 2000 metri composta da Nadalini, Arianna Valcepina e da Arianna e Pietro Sighel. Gli azzurri sono secondi dietro la Korea nella quarta batteria e riescono a superare il turno. Avanti anche la staffetta maschile sui 5000: Cassinelli, Dotti, Nadalini e Spechenhauser senza troppi patemi riescono a piazzarsi secondi. Obiettivo che invece non riesce a centrare il team femminile sui 3000 metri: Betti, Ioratti, Sighel e Valcepina non vanno oltre il terzo crono finale nella loro gara vinta dalla Cina davanti alla Francia.