Spal, De Rossi critica duramente i suoi dirigenti: “Disattese tutte le mie indicazioni sul mercato”

E ancora: “Quando ci siamo seduti al tavolo ho detto: ‘Prendetemi giocatori diversi da quelli che ho oppure molto più forti’. Questa indicazione non è mai stata seguita. Poi non cambia che io venga al campo col sorriso e fischiettando e sia stracontento della rosa che ho a disposizione. E tocca a me fare molto meglio per farli rendere al massimo. Però era un pochino che parlavamo e mi è stato detto più volte ‘Tranquillo, vedrai che a gennaio… vedrai che a gennaio… ‘. Qui non funziona una cosa e mi viene detto: ‘L’ha chiesta Venturato (l’ex allenatore della Spal, che De Rossi ha sostituito, ndr.)’, piove o c’è la nebbia allora ‘è colpa di Venturato’. Non funziona una lampadina? ‘Eh ma l’ha chiesta Venturato’. Ma io non credo che sia così. Non credo che Venturato abbia colpe su tutto”. Lo ha riportato La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come tutte queste parole siano state censurate dal club.