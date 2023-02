LIVE – Ruh Lviv-Inter 5-4 dopo rigori, Youth League 2022/2023 (DIRETTA)

Alle 14:00 di mercoledì 8 febbraio Ruh Lviv ed Inter scenderanno in campo in occasione dello spareggio di Youth League 2022/2023. Le otto squadre che hanno superato il percorso Campioni nazionali sono state sorteggiate in casa contro le seconde classificate della fase a gironi del percorso Champions League. L’Inter è tra queste ultime e la squadra di Christian Chivu cerca il pass per gli ottavi di finale. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco di questa gara da non perdere. Si gioca allo Stal Stalowa Wola Stadium, e quindi in Polonia anziché in Ucraina. Riusciranno i nerazzurri ad espugnare lo stadio? Scopriamolo insieme nell’arco dei novanta minuti (o forse più).

Ruh Lviv – Inter 5-4 d.c.r

Finita! Segna Roman, l’Inter perde 5-4 dopo i calci di rigore e il Ruh Lviv vola agli ottavi di finale di Youth League

3-3 – Sbaglia Fontanarossa, si prosegue ad oltranza.

2-3 – Carboni segna e l’errore degli ucraini manda i nerazzurri in vantaggio.

2-2 – Segnano Esposito e Pidhurskyi .

1-1 – Due gol dopo i primi quattro rigori, uno per parte.

Fine secondo tempo: Ruh Lviv – Inter 1-1. Saranno i calci di rigore a decidere la gara.

90′ – Accordati 3 minuti di recupero.

88′ – Pidhurskyi riceve un cartellino giallo.

82′ – Ancora una grande conclusione di Carboni: è stregata la porta in questi minuti finali.

75′ – Rusiak va al tiro, ma manca il bersaglio.

70′ – Carboni guadagna un calcio d’angolo e fa restare l’Inter in zona d’attacco.

65′ – Kamate è autore di un fallo su Rusiak: l’arbitro non estrae il cartellino.

58′ – Ammonito Kholod.

56′ – Carboni fa partire il destro e va vicino al vantaggio: bel salvataggio di Hereta.

52′ – GOL! Ruh Lviv – INTER 1-1! Pio Esposito segna il gol del pareggio.

46′ – Inizia il secondo tempo.

Fine primo tempo: Ruh Lviv – Inter 1-0. Dedice la rete di Panchenko al 30′.

45′ – Accordati 2 minuti di recupero.

40′ – Il Lviv resta in attacco: Stoliarchuk porta a casa un calcio d’angolo.

35′ – Esposito commette fallo su Dobrianskyi: sfuma l’azione d’attacco nerazzurra.

30′ – GOL! RUH LVIV – Inter 1-0! Serhii Panchenko mette in rete il gol che porta i suoi in vantaggio.

28′ – Conclusione superlativa di Carboni: che parata di Hereta!

22′ – Kassama guadagna un buon calcio di punizione dopo il fallo subito per mano di Panchenko.

16′ – Fontanarossa commette fallo e concede calcio di punizione.

13′ – Ancora un tentativo pericoloso di Sapuha: stavolta la sfera termina di poco al lato.

8′ – La prima occasione del match è per il Ruh Lviv: tiro di Sapuha parato da Calligaris.

1′ – Inizia la partita!