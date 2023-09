Sheriff-Roma 1-2, Mourinho: “Abbiamo meritato la vittoria”

“Non mi è piaciuto il primo tempo, né individualmente né collettivamente. Troppo lento, senza aggressività e senza il lavoro che avevamo preparato senza palla. L’1-0 è stato quasi un miracolo, perché non avevamo creato nulla per segnare. Dopo il pareggio mi è piaciuta la reazione e il controllo della partita. Abbiamo meritato la vittoria”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Josè Mourinho dopo il successo per 2-1 sul campo dello Sheriff nella prima giornata del girone G di Europa League. “Renato Sanches e Aouar hanno bisogno di giocare e di mettere ritmo e intensità. Renato è questo, è un giocatore che è sempre a rischio – dice a Sky in merito al cambio obbligato per un problema fisico accusato dal portoghese al 28′ -. È difficile da capire. Il Bayern Monaco e il Psg non hanno capito e noi facciamo fatica a capire. È un grande giocatore che ha bisogno di giocare. Nell’ultima partita è sceso in campo per 45′, oggi era a posto per giocare, ma ha sentito qualcosa”.

Positivo l’ingresso in campo di Bove, un centrocampista sul quale Mourinho ha sempre creduto e puntato: “È un giocatore affidabile, due anni fa era un ragazzino che stava per andare in prestito. Oggi gioca con noi, è un bravissimo ragazzo”. Su Lukaku, autore del gol decisivo: “Con quel fisico, deve giocare, ha bisogno di coordinazione e questa arriva solo giocando”.