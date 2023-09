Beach Soccer, Euro League: l’Italia batte la Bielorussia 4-2, ai quarti ci sarà la Romania

Si chiude con una vittoria per 4-2 il girone della Nazionale di Beach Soccer all’Euro League. Nella Beach Arena di Alghero gli azzurri battono la Bielorussia, in un match che vedeva le due squadre già qualificate ai quarti, e con l’Italia che conquista così il primo posto nel girnoe. Decidono le reti di Ovidio Alla, Tommaso Fazzini, Marco Giordani e Alessandro Remedi. Per gli azzurri adesso ci saranno i quarti di finale, col match domani venerdì 22 settembre alle ore 18 contro la Romania (diretta Rai Play).