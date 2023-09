Sheriff Tiraspol-Roma, altro infortunio per Renato Sanches: esce dopo 28 minuti

Tegola per la Roma di Josè Mourinho. Nel corso del primo tempo del match contro lo Sheriff Tiraspol, valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024, il centrocampista Renato Sanches ha chiesto il cambio dopo ventotto minuti di partita ed al suo posto è entrato Paredes. L’ex Psg è uscito sconsolato dal campo ed è andato direttamente negli spogliatoi. Non si conosce, al momento, il reale motivo della sostituzione. Sanches era rientrato domenica contro l’Empoli dopo l’ennesimo problema muscolare palesato ad inizio di questa stagione.