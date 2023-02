Serie D: i giocatori della Sambenedettese interrompono ogni attività

Con una nota concortadata insieme ad Assocalciatori, i giocatori della Sambenedettese calcio hanno annunciato lo stop all’attività agonistica, in disaccordo con la gestione del presidente Roberto Renzi. Ecco la nota: “Annunciamo lo stato di agitazione e comunichiamo che, dalla giornata di domenica 5 marzo, interromperemo tutte le attività sportive essendo diventato per noi impossibile e troppo oneroso continuare l’attività in assenza dei dovuti pagamenti da parte della Società. Facendo seguito alle comunicazioni, solleciti e richieste di adempimento inviate nelle scorse settimane alla società, evidenziamo come perduri l’insostenibile ed inaccettabile grave situazione che si protrae ormai da mesi”.

E ancora: “Tutti gli sforzi effettuati sono rimasti vani e, ad oggi è impossibile è per noi continuare a svolgere l’attività sportiva in assenza di adempimento delle promesse fatte da parte del Club ed in assenza di qualsivoglia prospettiva finalizzata alla conclusione del campionato. Abbiamo continuato ad onorare la maglia finché ci è stato possibile attingendo alle nostre risorse personali ma, vista l’impossibilità di onorare i contratti di locazione, nonché di provvedere al nostro mantenimento, annunciamo lo stato di agitazione. Dispiace per la città, per i tifosi e tutti i nostri sostenitori che ci sono stati vicini e ci hanno sostenuto, avremmo voluto un finale di stagione completamente diverso”.