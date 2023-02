Cremonese-Roma 2-1, Ciofani: “Vittoria bellissima, dobbiamo credere nella salvezza”

“La Roma ci porta bene, è una vittoria bellissima e cercata. Tutti i rigori sono pesanti, ne ho sbagliati in passato ma ne ho anche segnati tanti. Il giocatore più esperto deve prendersi la responsabilità, fortunatamente è andata bene“. Lo ha detto l’attaccante della Cremonese Daniel Ciofani dopo il penalty decisivo per la prima vittoria in campionato dei grigiorossi. “Questo gruppo è fatto di gente seria, anche se abbiamo l’1% di salvezza, dobbiamo crederci“, aggiunge ai microfoni di Dazn dopo il 2-1 alla Roma, già battuta in Coppa Italia poche settimane fa.