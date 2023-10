Serie C: pullman di tifosi del Padova preso a sassate dopo il derby con il Vicenza

Al termine del derby di Serie C tra Vicenza e Padova, terminato 1-1, un pullman di tifosi del Padova è stato preso a sassate da un gruppo di ultras vicentini. Il fatto avvenuto poco prima del casello della A4 di Vicenza Est. Il mezzo è stato danneggiato, con un finestrino che è andato in frantumi e un passeggero è rimasto ferito da una scheggia di vetro. I soccorsi però non hanno dovuto medicare di nessuno e il tifoso colpito si è recato in ospedale in maniera autonoma per alcuni controlli. Gli ultras sono fuggiti, ma la polizia sta già indagando.