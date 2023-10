Fiorentina, Ranucci risponde a Renzi: “Nessuna diffamazione, ricostruito vicenda confermata anche da Joe Barone”

“Report non ha diffamato, gettato fango sull’ex premier Renzi, ha invece ricostruito una vicenda confermata dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone”. Lo ha detto Sigfrido Ranucci a Chesarà… programma condotto da Serena Bortone su Raitre, replicando a distanza a Matteo Renzi. Il riferimento è ad un‘inchiesta in onda questa sera a Report su Rai3 e criticata da Renzi con parole dure “fango e diffamazione” in cui si sostiene che il parlamentare avrebbe agito per favorire contatti con l’Arabia Saudita in un possibile cambio di proprietà della Fiorentina.

“Non abbiamo in mano il messaggio ma ce ne ha parlato Barone – ha precisato Ranucci, aggiungendo di “non aver mai detto che prendesse soldi, non lo penso neppure, penso che lo abbia fatto per la passione della Fiorentina, io sono della Roma e invidio anche quella disponibilità economica dell’Arabia Saudita”. “Vorrei precisare un’ultima cosa, la Fiorentina ha smentito l’idea di voler cedere la squadra non l’esistenza del messaggio”.