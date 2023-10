Taekwondo, l’Italia primeggia al Dracula Open

A Bucarest al Dracula Open è grande Italia del taekwondo. La Nazionale azzurra si prende la testa della classifica del torneo che ha mostrato al mondo della disciplina i migliori talenti di tutto il Mondo. Gli azzurri si sono presi la scena disputando grandissime prove.

I big azzurri in gara, il campione olimpico Vito Dell’Aquila, il campione del Mondo Simone Alessio e Maristella Smiraglia hanno dimostrato una straordinaria forma fisica e tecnica, conquistando il gradino più alto del podio nelle rispettive categorie di peso. Il presidente della Federazione Italiana Taekwondo (Fita), Angelo Cito ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione, sottolineando il fatto che il movimento del Taekwondo stia crescendo anche nel nostro paese. Dal “Dracula Open”, insomma, arriva la conferma del talento e della dedizione degli atleti italiani nel taekwondo e vengono poste le basi per future sfide e competizioni internazionali. La FITA continua così a sostenere e promuovere l’eccellenza nel taekwondo nazionale e quello per il programma per i rifugiati, preparando gli atleti per le sfide olimpiche e altre competizioni di rilievo.