Serie C: poker del Gubbio in casa del Perugia, finisce 4-0

Nella serata del 9 febbraio vanno in scena sei partite valide per la venticinquesima giornata di Serie C. Rinviato il match tra Pro Sesto e Alessandria a causa del maltempo che ha colpito il nord Italia. La Spal trova in casa la vittoria sulla Recanatese per 1-0, risultato ottenuto anche da Sestri Levante che sul campo di casa ha avuto la meglio sul Perugia. Anche Mantova trova tre punti casalinghi, piegando la Triestina per 2-1. Grande spettacolo per Gubbio in casa del Perugia, dove vince con un pesante e deciso 4-0. Pontedera e Arezzo conquistano un punto a testa, pareggiando per 1-1 e infine il Rimini cade in casa contro il Cesena per 2-0.